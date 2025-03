Liberoquotidiano.it - "Mi imbarazza". Elodie replica a Silvia Toffanin: confessioni privatissime

ospite di. Accade a Verissimo nella puntata in onda domenica 9 marzo. Qui, su Canale 5, non poteva mancare una domanda su Andrea Iannone. "Io e Andrea (Iannone, ndr) ci amiamo molto e siamo una grande squadra, ci supportiamo tantissimo. La nostra relazione è adulta e matura, fatta di tutto: comprensione, abbracci, amore. Miun po' (parlare di lui, ndr), non lo so perché",immediatamente l'artista. I due sono legati da "quasi tre anni. Questa è la mia relazione della vita. Con lui è stato un colpo di fulmine, mentre io di solito ci metto un po'. Quando l'ho conosciuto non volevo neanche una relazione, l'ho visto e ho capito subito. Ci siamo capiti. Andrea è una persona molto forte, sa sostenere il dolore e diventare mai un essere orrendo. Capita quando soffriamo, diventa tutto brutto invece lui è molto solare.