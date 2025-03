Ilrestodelcarlino.it - Mesini è il nuovo presidente dell’Unione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un’Unione sempre più coesa e parte attiva nelle politiche provinciali e regionali, capace di sedersi ai tavoli istituzionali con un’unica voce". Così il sindaco di Sassuolo, Matteo, commenta la sua nomina adei Comuni del Distretto Ceramico, che riunisce, oltre a Sassuolo, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano e Prignano. Succede al sindaco di Maranello Luigi Zironi, con l’obiettivo "di portare avanti il lavoro fatto insieme agli altri sindaci per dare voce a tutti i territori, compresa la montagna. Per troppo tempo Sassuolo ha vissuto l’Unione come un ente secondario, ma sin dalla campagna elettorale ho preso l’impegno, assieme agli altri sindaci, di riportarla al centro delle strategie per il nostro territorio. Al centro dell’azione amministrativa – prosegue- resteranno i servizi sociali, per offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e contrastare le povertà, nonostante i tagli sulle politiche abitative a livello nazionale.