Ilrestodelcarlino.it - Mese di digiuno, le ultime due a bocca asciutta. La Vis di Stellone ora vuole uscire dal tunnel

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le notti agitate di Robertosono destinate a continuare. ‘Se non vinco non dormo’, aveva detto alla vigilia, anche per descrivere il momento un po’ così. Siamo arrivati a undi, ledue uscite addirittura a. E le idee che affollano la mente dopo Carpi rischiano di acuire la sindrome. Non è stata la Vis peggiore, però al Cabassi ha manifestato alcuni scompensi inaspettati. Sconfitta pesante, perché arrivata contro un avversario decisamente alla portata; e perché maturata nella ripresa dopo essere passati in vantaggio. E’ la terza rimonta stagionale subita, ma le altre due erano avvenute contro squadre di rango diverso come Ternana e Torres. E stavolta nulla si può appuntare alla direzione arbitrale, risultata inappuntabile. In altri tempi la squadra diavrebbe saputo governare meglio la situazione.