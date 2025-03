Liberoquotidiano.it - Merz, scatta la stretta sui migranti: il colpo del cancelliere che stravolge la Germania

«Meine Damen und Herren, abbiamo concluso i colloqui tra la Cdu-Csu e la Spd elaborando insieme un documento esplorativo». Appariva soddisfatto domenica Friedrich, presidente del partito cristiano democratico (Cdu) e sempre piùin pectore della. Affiancato in conferenza stampa dal presidente dei fratelli separati cristiano sociali bavaresi (Csu), Markus Söder,ha aggiunto che insieme al partito socialdemocratico «abbiamo raggiunto un accordo sulle questioni di fatto, abbiamo avuto delle discussioni su alcuni punti, ma l'atmosfera è buona». Il documento esplorativo citato dal renanoè la base del negoziato delle prossime settimane per mettere insieme un programma di governo per la. Tre i pilastri illustrati alla stampa: migrazione, finanza, mercato del lavoro ed economia.