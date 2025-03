Nerdpool.it - Mercoledì 2: Jenna Ortega parla dell’arrivo di Lady Gaga

Leggi su Nerdpool.it

Durante la première del suo nuovo film Death of a Unicorn al SXSW 2025,ha svelato alcuni dettagli sull’attesissima seconda stagione di, confermando chesarà una delle nuove aggiunte al cast.nel cast di2: il ruolo è ancora un misteroL’ingresso dinella serie Netflix è stato annunciato mesi fa, ma il suo ruolo rimane avvolto nel mistero. Tuttavia,ndo con i giornalisti sul red carpet di Death of a Unicorn ad Austin,ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’arrivo della popstar:“È—già la sua sola presenza basta. Non è solo incredibilmente bella, ma anche incredibilmente talentuosa. Penso che potrebbe anche stare in un angolo e interpretare un albero, e comunque aggiungerebbe qualcosa alla scena.”Un’affermazione che ha fatto impazzire i fan, alimentando ancora di più la curiosità su quale sarà il ruolo della cantante nella serie.