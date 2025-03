Juventusnews24.com - Mercato Juventus, affare da 45-50 milioni di euro: svelato il piano estivo per quel colpo in entrata. Cifre e dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24da 45-50: ecco ildi Giuntoli e del suo staff per la conferma di Kolo MuaniCome riportato dal Corriere dello Sport, il calcioJuve è già al lavoro per la conferma di Randal Kolo Muani in bianconero. Ildella dirigenza bianconera è chiaro: rinnovare il prestito (anche oneroso) ed assicurare al PSG un riscatto intorno ai 45/50di.Il francese ha già espresso il proprio desiderio di proseguire l’esperienza in Italia, anche per il feeling con Thiago Motta.Leggi sunews24.com