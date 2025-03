Bergamonews.it - “Meno strade e più servizi pubblici”, la protesta davanti al municipio di Gorle

Leggi su Bergamonews.it

Un presidioaldiper dire no alla penetrante a est e sì alla metropolitana leggera Montello-Ponte San Pietro. A promuovere lasabato mattina 8 marzo è stato il Partito della Rifondazione Comunista.“L’assessore del centrodestra alla mobilità della Regione Terzi (della Lega) ha avanzato la proposta di risolvere i problemi del traffico in entrata a Bergamo realizzando un’altra nuova strada – spiega Francesco Macario, segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista -. Trovando, tanto per cambiare, il sostegno bipartisan del Centrosinistra e del PD. Si tratta di una nuova strada, denominata penetrante est, che partendo da Pedrengo, dovrebbe attraversare il Serio con un ponte e passando percollegarsi a Bergamo con la rotonda delle Valli.Quest’infrastruttura è l’ennesima grande opera inutile in procinto di essere costruita sul nostro territorio.