Dilei.it - Meghan Markle, l’inedita foto della figlia Lilibet con Harry d’Inghilterra

Leggi su Dilei.it

è in questi giorni al centro delle pagine dei tabloid internazionali che commentato la sua nuova serie Netflix With love,, che è stata lanciata sulla piattaforma di streaming il 4 marzo 2025. Il chiacchieratissimo nuovo progettoDuchessa di Sussex coincide anche con un incremento delle sue condivisioni social sul suo canale Instagram ufficiale, riaperto nei primi giorni del nuovo anno.Infattidi recente ha condiviso dei video e degli scattisua vita privata che mostrano anche i figli Archie e, tenuti sempre molto lontano dai riflettori. In occasioneGiornata InternazionaleDonna, l’8 marzo 2025, la Duchessa di Sussex ha postato sui social una galleria di, tra cui era incluso anche uno scatto che raffigurava lainsieme a