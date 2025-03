Secoloditalia.it - “Mediae terrae” di Guido Castelli: dal terremoto alla rinascita. Con la via italiana al centro

“L’ambientalismo è la quintessenza della causa conservatrice”. Questa frase di Roger Scruton fornisce un quadro chiaro delle battaglie politiche appartenenti all’area della destra contemporanea, a partire dall’attenzione verso l’ecosistema nazionale. Nel libro “”, scritto dal senatore di Fratelli d’Italia e Commissario Straordinario al sisma 2016accompagnato dprefazione del giornalista Stefano Zurlo (edizioni Giubilei Regnani), vengono affrontati i temi che riguardano ladelle regioni dell’Italia centrale dopo i terremoti degli anni 2016 e 2017. L’opera è stata pubblicata dalle case editrici . Il Lazio, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio vengono considerate come zone da restaurare e valorizzare secondo l’autore di questo libro, per tutelare in ogni modo gli interessi dei cittadini e anche tutto il grande patrimonio culturale che si trova in questi luoghi appenninici centrali.