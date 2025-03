Ilnapolista.it - McTominay ce la fa, oggi il centrocampo saranno lui e il doppio play (Corsport)

ce la fa,illui e il)Alle 15 si giocherà Napoli-Fiorentina.ha recuperato, ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:Scottha tenuto per qualche giorno il Napoli con il fiato sospeso, ma alla finedovrebbe scendere regolarmente in campo dall’inizio: il sovraccarico, l’affaticamento muscolare che ha costretto a rivedere i piani dei suoi allenamenti a metà settimana sembra superato. E così, a comporre il tris di mediana del 3-5-2 che Conte confermerà anche contro la Fiorentinaproprio McT, Lobotka e Gilmour. Il, come con l’Inter, è la soluzione prescelta dal tecnico.A meno di clamorose inversioni di rotta, comincerà dal primo minuto l’intera formazione schierata otto giorni fa nello scontro diretto per lo scudetto andato in scena al Maradona.