Maxi rissa locali vietati per sei egiziani

Non potranno entrare in tredici esercizi pubblici della città per un anno. Per i seifermati e arrestati dai carabinieri dopo laandata in scena sabato 22 febbraio da via della Pace a via Nazionale, a Tolentino, ora è scattato anche il Dacur, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come Daspo urbano. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino, in un’ottica di sicurezza e controllo sul territorio, hanno notificato la misura di prevenzione ai sei giovani, tutti dipendenti di ditte che lavorano tra Tolentino, San Severino e Macerata nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Dopo la convalida dell’arresto, il pubblico ministero Francesca D’Arienzo aveva chiesto per loro la misura cautelare in carcere. Ma il giudice Domenico Potetti li aveva rimessi in libertà.