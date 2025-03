Oasport.it - Matteo Berrettini fuori a Indian Wells: Tsitsipas domina un match a senso unico

Leggi su Oasport.it

Finisce al terzo turno il cammino dial Masters 1000 di. Il romano deve cedere di fronte a un’ottima versione di Stefanos, con il greco che s’impone per 6-3 6-3 senza che mai sia realmente impensierito lungo tutto l’arco del confronto, durato un’ora e 8 minuti. Ora per lui uno tra il danese Holger Rune e il francese Ugo Humbert, mentre di italiani in tabellone ne restano quattro, equamente divisi tra maschile e femminile.Inizio difficile per, ma soprattutto ottimo per, che vince 7 dei primi 8 punti e guadagna due palle break. Manovra e dritto sono fondamentali per il greco, che va sul 2-0 in questo modo. L’ex finalista del Roland Garros sente molto un po’ tutti i colpi, il romano è spesso costretto a vari rovesci in top, ma lentamente riesce a entrare in partita (con gran punto sull’1-4 30-15 in difesa).