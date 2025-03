Oasport.it - Matteo Arnaldi: “Soddisfatto del mio livello, condizioni di gioco sempre diverse a Indian Wells”

Bisogna adattarsi alle varie. Ne ha dovuto prendere atto, che ieri ha compiuto una sorta di impresa, piegando la testa di serie n.7 del Masters1000 di, Andrey Rublev. Il ligure l’ha spuntata sullo score di 6-4 7-5, riuscendo a sfruttare i passaggi a vuoto del russo e provocandone gli errori nei momenti più importanti.Una prestazione convincente per, che sta ritrovando la propria miglior condizione dopo i problemi avuti ad Acapulco (Messico): “Mi sento meglio fisicamente rispetto a qualche giorno fa. Ero stato poco bene in Messico e nella prima partita avevo fatto fatica. Ledierano moltorispetto al mio primo match“, ha sottolineato.“La vera sfida qui è proprio in questo aspetto. Il campo è molto più lento nella sessione serale, mentre in quella diurna è più veloce e c’è la possibilità di colpire con maggior incisività.