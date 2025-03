Oasport.it - Matteo Arnaldi piazza il colpo e batte Andrey Rublev! Azzurro al terzo turno di Indian Wells

in grande spolvero quest’oggi a. Il ligure (n.35 del ranking) si è imposto nel secondodel Masters1000 californiano col punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match nel quale l’è stato sempre costretto a inseguire nei due parziali. Con grande determinazione, però, il giocatore nostrano ha trovato le soluzioni, facendo leva in particolare sulla scarsa efficacia della seconda di servizio del russo.approda alround dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Rinky Hijikata e l’americano Brandon Nakashima (n.32 del seeding).Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, messo sotto pressione dalle risposte potenti di. C’è il break in apertura per il moscovita, ma il tennista italiano ha il merito di rispondere immediatamente e, con alcuni vincenti pregevoli, ottiene il contro-break.