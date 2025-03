Quotidiano.net - Mattarella a Hiroshima. Affondo contro la Russia: "No alle minacce nucleari"

di Alessandro d’Amato La memoria è resistenzal’ignoranza. Le atrocità die Nagasaki sono un monito per l’umanità intera. Ma non hanno impedito il ritorno di "irresponsabili retoriche di conflitto". Il presidente della Repubblica Sergioparla all’Associazione dei sopravvissuti didi "di ricorso agli ordigni" che vengono "pronunciate con sconsideratezza inquietante" e indica chiaramente "la Federazione Russa", che "si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di Non Proliferazione, il ritiro dalla ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti", oltreall’Ucraina. IL MEMORIALE DELLA PACE Dopo aver deposto una corona di fiori al Memoriale della Pace che ricorda l’esplosione della bomba atomica americana sulla città, il Capo dello Stato dice che il monumento "con il suo braciere rivolto al cielo è simbolo universale, ovunque riconoscibile, della furia distruttrice dell’uomo e, al contempo, di resilienza".