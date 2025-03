Masters Wta 1000 Indian Wells | Arnaldi sorprende Rublev ok Paolini e Bronzetti

Leggi su Sportface.it

Un grande Matteovola al terzo turno deldi. Dopo qualche prestazione deludente tra Dallas e Delray Beach, il numero 35 del mondo mette in piedi un match solidissimo e batte in due set (6-4 7-5) la testa di serie numero 7 Andrey. Bene, ma in grande affanno il tennista russo che, dopo l’acuto a Doha, sembra aver fatto un passo indietro ed aver ritrovato le difficoltà di inizio anno. Seconda eliminazione all’esordio consecutiva per(Halys a Dubai), che non è mai apparso a suo agio sul cemento rinnovato di. Bravo a rimanere sempre attaccato alla partita, che nel secondo set si è trovato anche sotto di due break sul 3-0. Si aprono ora scenari invitanti per l’azzurro. Al terzo turno ci sarà uno tra Rinky Hijikata e Brandon Nakashima.