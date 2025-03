Masters 1000 Indian Wells Djokovic subito fuori | passa Van de Zandschulp

Leggi su Sportface.it

Ancora una clamorosa eliminazione per Novak, che viene eliminato all’esordio neldi. Entrato in gioco direttamente nel secondo turno, il serbo perde in tre set contro il lucky loser Botic Van de. Per, che poche settimane fa aveva perso contro Matteo Berrettini nella sua prima partita a Dubai, si tratta della seconda eliminazione consecutiva all’esordio in un torneo. Un Nole davvero irriconoscibile quello che è sceso in campo nel BNP Paribas Open senza riuscire mai ad esprimere il proprio gioco. Nuovo passo in avanti, invece, per l’olandese, che, dopo aver eliminato Nick Kyrgios, al prossimo turno se la vedrà con Francisco Cerundolo.TABELLONE E RISULTATINovak– Foto IMAGO/IPAout a: la partitainizia malissimo il suo match, non trovando le misure né col dritto né con una facile volée.