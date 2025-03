Quifinanza.it - Mastercard rifiuta i pagamenti in tutto il mondo, carte bloccate su internet e nei negozi

Diversi utenti del circuito di, uno dei più grandi al, hanno riscontrato problemi nella mattinata del 9 marzo. I terminali, sia online che neifisici, hannoto il pagamento in diverse occasioni. La situazione è parzialmente rientrata in mattinata, ma anche nel primo pomeriggio sono continuate le segnalazioni di problemi.down inilAttorno alle 8 del mattino ora italiana del 9 marzo 2025, diversi utenti che utilizzano lehanno iniziato a segnalare alcuni problemi nei. I terminali, sia online che nei, hannoto più volte idi clienti con piena disponibilità di fondi sui conti correnti a cui leerano collegate.Segnalazioni di problemi sono arrivate da moltissimi Paesi del, dal Giappone, dove era pieno pomeriggio quando gli utenti hanno cominciato a segnalare i primi problemi, all’Australia, fino in Europa.