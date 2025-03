Laprimapagina.it - Mastercard in tilt: blackout globale e pagamenti rifiutati. Meglio affidarsi solo alle carte?

Una domenica nera per milioni di utentiin tutto il mondo. Nella mattinata del 9 marzo 2025, il circuito di pagamento ha subito unche ha reso impossibile effettuare transazioni condi credito, debito e prepagate, sia online sia nei negozi fisici. “Pagamento rifiutato” è stato il messaggio che in tanti si sono visti restituire dai terminali, generando disagio e preoccupazione tra i consumatori. Il problema, che ha interessato diversi Paesi, ha colpito anche l’Italia, sebbene qui la situazione sia rientrata intorno a mezzogiorno.L’Italia tra le aree colpite: cosa è successoNel nostro Paese, il picco delle segnalazioni si è verificato tra le 9 e le 11 del mattino, con utenti da Milano a Bari che hanno riportato difficoltà nei. Secondo Downdetector, la mappa delle criticità ha mostrato le maggiori concentrazioni nelle grandi città, ma senza un numero di segnalazioni tale da far pensare a un collasso totale del servizio.