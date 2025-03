Thesocialpost.it - Mastercard down, problemi nei pagamenti online e con il Pos in tutto il mondo

Leggi su Thesocialpost.it

Mattinata di disagi per milioni di utenti che utilizzano il circuito, con segnalazioni di malfunzionamenti neie tramite POS nei negozi. Molti clienti si sono trovati impossibilitati a concludere le proprie transazioni, ricevendo il messaggio di “Pagamento rifiutato”.Le problematiche sono state riscontrate in diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Giappone e Ucraina, con un picco di segnalazioni registrato intorno alle 9 del mattino. Sui social, numerosi utenti hanno condiviso le loro difficoltà nel pagare acquisti essenziali, come la spesa nei supermercati.Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte disulla natura del guasto né sui tempi di risoluzione. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle banche e del circuito di pagamento per eventuali sviluppi.