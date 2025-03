Quotidiano.net - Mastercard down, cosa sta succedendo. Problemi con Pos e transazioni online in tutto il mondo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 marzo 2025 – Domenica di intoppi per chi paga con. Utenti inilhanno sperimentato difficoltà nell’effettuarevia Pos oppure. Il sitodetector evidenzia un picco di segnalazioni intorno alle 9. Ma alle 12 inon erano ancora risolti. Dal Regno Unito al Giappone, dalla Francia agli Stati Uniti, passando per l’Italia: il ‘’ è globale. Anche in Ucraina si riscontrano difficoltà, sia nel circuitoche in quello Visa. Secondo quanto riporta Rbk Ucraina sono soprati pagamenti con PrivatBank a non andare a buon fine. Anche Apple Pay e Google Pay sembrano funzionare a singhiozzo. Notizia in aggiornamento