Massese Sfida (quasi) decisiva per i playoff. Con il Montespertoli serve solo la vittoria

Ci ha pareggiato all’andata in rimonta con un gol di Mapelli, ma in questa gara di ritorno (stadio Vitale, ore 14.30) allaservirà necessariamente battere ilper rigettarsi nella mischia d’alta classifica e provare a centrare un piazzamento negli spareggi promozione. C’è bisogno di una scossa ai bianconeri per dare un senso a una seconda parte di stagione fin qui davvero anonima e deficitaria. La squadra di Massimiliano Pisciotta, dal giro di boa in poi, ha raggranellato soltanto 13 punti in 10 gare. Troppo pochi per una formazione che all’andata si era proposta in crescendo nella top cinque del girone. Le ’zebre’ apuane possono accampare qualche alibi, come il surplus di partite giocate per arrivare alla deludente finale di Coppa Italia o le tante defezioni patite in corso d’opera, ma da soli non bastano a scagionare un team che ha fatto tante promesse non mantenute.