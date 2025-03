Nerdpool.it - Marvel e DC: i film si incroceranno mai? (E dovrebbero?)

Leggi su Nerdpool.it

e DC hanno annunciato che inizieranno a incrociarsi di nuovo nei fumetti, una notizia enorme per i fan dei fumetti. I fan amano vedere gli eroi dei loro universi preferiti insieme, ottenendo risposte a domande nerd come chi vincerebbe in una lotta o quanto bene lavorerebbero insieme. Tuttavia, questo annuncio dice molto più di quanto sembri;e DC che si incrociano è più di un semplice incrocio trae DC, è Disney e Warner Bros. Discovery che permettono ae DC di lavorare insieme. Questo è un affare molto più grande perché potrebbe aprire le porte a un altro crossover in futuro — uno tra ilCinematic Universe e il DCU.Un Crossover tra MCU e DCU è Troppo Allettante per Essere IgnoratoIn questo momento, la relazione tra l’output cinematografico die DC è interessante.