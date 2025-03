Bergamonews.it - Martina Vinci: quando la musica diventa identità, resistenza e consapevolezza

è una cantautrice che con la suaesplora le sfumature più complesse dell’essere umano, intrecciando liriche intime con un sound elettronico essenziale ma penetrante. Formata al Cet di Mogol, ha affinato la sua scrittura con una sensibilità che le permette di raccontare fragilità, desideri e contraddizioni senza filtri.Con il suo nuovo singolo “Io non sono io”, disponibile dall’8 marzo in tutte le piattaforme digitali,si spinge ancora oltre, dando voce a chi lotta per definire se stesso al di là delle aspettative sociali e delle definizioni imposte. La canzone è il cuore pulsante della campagna “Italy Needs Sex Education”, che denuncia la mancanza di educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane e l’urgenza di creare spazi sicuri per esplorare il proprio corpo e le proprie emozioni.