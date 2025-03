Sport.quotidiano.net - Martedì si gioca a Campobasso. Cori contro Verdone e Pulcinelli. A fine partita il post del patron:: "Silenzio stampa e tutti in ritiro»

L’Ascoli si chiude nele se ne va inper evitare la contestazione dei tifosi e ragionare sulla terza sconfitta consecutiva.si tornerà già are a, proseguendo il desolante cammino di queste ultime settimane. Non sono bastati tre allenatori per far diventare questo gruppo, scelto dal miglior ds in circolazione, una vera squadra di calcio. Senza idee, senza voglia, senza grinta, i bianconeri hanno dimostrato tutta la loro mediocrità. Mister Cudini ha pure le sue colpe perché la squadra schierata dall’inizio non è scesa in campo per vincere lae probabilmente deve ringraziare il calendario che gli propone subitosera una nuova, perché altrimenti sarebbe stato messo in discussione. Il pari in realtà stava bene pure agli ospiti, ma se poi rimani in dieci e il tuo portierea nascondino con la barriera, anche agli abruzzesi è venuto appetito e se ne sono tornati a casa con i tre punti.