Marta Rossetti, rimonta che fa sognare ad Are. Truppe stupisce, Shiffrin manca la vittoria

Clamorosadi Katharinanello slalom femminile di Are. L’austriaca ha centrato il primo successo della carriera in Coppa del Mondo, che ha saputore cinque posizioni nella seconda manche, andando a prendersi unadavvero a sorpresa. Grandissima festa per l’Austria, visto che c’è la doppietta sul podio, con il secondo posto di Katharina Liensberger, staccata solamente di cinque centesimi dalla connazionale.Mikaelanon riesce a concedere il bis dopo ladel Sestriere e conclude solamente al terzo posto, dopo che si era trovata in testa a metà gara. L’americana ha fatto fatica su un tracciato reso davvero complicato dalla nevicata (quasi pioggia), terminando al terzo posto a 19 centesimi da.Sfiora il podio la svedese Anna Swenn-Laon, chequattro posizioni ed è quarta a 22 centesimi.