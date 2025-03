Marko Rupnik tre suore accusano il prete di violenze sessuali | Voleva un rapporto a tre Mi ha detto | Puoi abortire

Leggi su Open.online

«Mi ha obbligato non solo alla masturbazione ma anche ai rapporti orali, anche se vedeva che mi veniva da vomitare. Si vedeva che stavo male, ma lui insisteva». È questo uno dei passaggi più intensi della denuncia dell’ex suora Gloria Branciani nei confronti di don, parroco sloveno e noto artista cattolico già in passato accusato di molestie. A suor Gloria si aggiungono, Mirjam Kovac, ex monaca della Comunità Loyola, e suor Samuelle della Fraternità Monastica di Gerusalemme, che ai microfoni de Le Iene raccontano gli abusi che avrebbero subito per mano del sacerdote.Le denunce 30 anni faNella puntata in onda stasera, Suor Samuelle descrive un episodio in cuiavrebbe tentato un approccio fisico con lei: «Una volta mi ritrovo con lui giù, si avvicina, mi parla del mosaico che stava realizzando e mette la mano sulla mia spalla.