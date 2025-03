Sport.quotidiano.net - Marina, brutto capitombolo. Nel cassetto i sogni di gloria

1 tavullia 3: Sollitto, Burini (28’st Ogiesoba), Mezzanotte (22’st Droghini), Rossetti (9’st Catalani T.), Giovagnoli, Cucinella, Sabbatini (39’st Catalani A.), Gregorini, Pierandrei, Daidone, Gagliardi (22’st Massaccesi). All. Profili TAVULLIA: Arcangeli, Salvatori, Sciamanna (33’st Pagniello), Marcolini, Passeri, Principi, Sgaggi, Sensoli, Cirulli, Giunchetti (13’st Ferrini), Morelli. All. Arcangeli ARBITRO: Giorgini di Jesi RETI: 12’pt Pierandrei (M), 27’pt Salvatori (T), 4’st Giunchetti (T), 24’st Sciamanna (T)delche deve, per il momento, riporre neldi. Al "Simoncelli" fa festa il Tavullia che completa una gran rimonta grazie ai gol di Salvatori, Giunchetti e Sciamanna. Non solo, l’espulsione di Pierandrei per doppia ammonizione priverà mister Profili del suo bomber nel prossimo match che potrebbe risultare determinante per confermarsi nelle posizioni nobili della graduatoria.