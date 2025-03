Ilgiorno.it - Maria Grazia Zuliani, dalla velocità al mezzofondo: una vita di corsa

Ha concluso i campionati italiani indoor Master 65 conquistando la medaglia d’argento nei 400 metri e il quarto posto nei 200 metri. Risultati niente male che, però, hanno avuto un sapore amarognolo per(nella foto), 67 anni, impiegata in pensione, inossidabile atleta capace di passare con disinvoltura dalle gare dialle prove di, a quelle di resistenza. Un versatilità che, ai recenti campionati tricolori di Ancona, si è infine rilevata un’arma a doppio taglio. "In effetti – spiega, tesserata per il Consorzio Tempo Libero di Bernareggio – non ho fatto una preparazione specifica per i 200 e i 400 metri. Durante la stagione autunno inverno, anzi, ho gareggiato complessivamente in 10 campestri. Probabilmente avrei fatto meglio a correre gli 800 metri".