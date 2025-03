Ilfattoquotidiano.it - “Maria Elena Boschi è un dono. La bellezza? Opportunità, ma ho subito il pregiudizio. Nemmeno Gesù è riuscito a piacere a tutti”: parla Giulio Berruti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è uno dei protagonisti della nuova edizione di “Pechino Express”. Ha 40 anni, è nato a Roma da padre oculista e madre avvocato ed ex funzionario della presidenza della Repubblica. Mentre si laureava in Odontoiatria e Protesi dentaria, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modello e a dedicarsi alla recitazione: ha partecipato a numerosi spot pubblicitari, tra cui uno diretto da Ferzan Ozpetek, e ad altrettanti film di caratura internazionale. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2005 con il film “Melissa P“. diretto da Luca Guadagnino, ma la grande notorietà è arrivata grazie alle fiction tv come “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” e “Squadra Antimafia – Il ritorno del boss“.Ha partecipato a “Ballando con le stelle” e a “Dance Dance Dance”. È anche un imprenditore lavorando come medico e manager presso otto cliniche di medicina estetica, oculistica e odontoiatria.