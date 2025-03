Sportnews.eu - Marc Marquez, clamoroso retroscena sul divorzio dalla Honda: “Ha rifiutato oltre 120 milioni di euro”

È stato svelato unsultrae la: il pilota spagnolo avrebbe rinunciato ad un contratto monstre.Si avvicina la seconda tappa del Motomondiale, il Gran Premio di Argentina che si disputerà nel weekend tra il 14 ed il 16 marzo sul circuito di Termas de Río Hondo. Dopo l’ottimo esordio sulla Ducati ufficiale,partirà come favorito in Argentina e, al momento, sembra il pilota da battere per la stagione 2025., ilsull’addio a(Foto da Instagram –93) – Sportnews.euUna rinascita per lo spagnolo che, dopo la caduta del 2020, sembrava essere destinato a chiudere la carriera in sordina. La risalita verso i vertici è iniziata lo scorso anno quandoè approdato in Ducati, al team Gresini, dopo l’addio allacon cui aveva trascorso undici anni e vinto ben sei titoli mondiali.