Manchester United – Arsenal in tv e in streaming: dove vedere il match di Premier

, 9 marzo 2025 – Questo pomeriggio, alle 17:30, a Old Trafford andrà in scena il bigtra. Queste due squadre sono tra le più vincenti della storia dellaLeague: i red devils si trovano in testa con 20 vittorie del campionato inglese, mentre i gunners sono terzi con 13 successi, con il Liverpool che occupa la seconda posizione con 19. Quella traè una rivalità che si è accesa soprattutto tra gli anni '90 e i primi anni 2000, quando le due squadre lottavano regolarmente per la vittoria dellae della FA Cup. In quel periodo storico, inoltre, le due compagini presentavano un modello simile: i red devils erano guidati da Sir Alex Ferguson, mentre i gunners da Arsène Wenger, due manager che hanno lasciato una pesante eredità nei rispettivi club.