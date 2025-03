Ilgiorno.it - Maestri artigiani della Valtellina a Linea Verde

Leggi su Ilgiorno.it

Imprese artigiane e territorio, un binomio vincente.Start, noto programma di Rai 1 condotto da Federico Quaranta e realizzato in collaborazione con Confartigianato, dedicherà un’intera puntata alla. Le riprese sono state realizzate da martedì 4 a giovedì 6 marzo e la troupe televisiva ha operato tra Grosio, Tirano, Villa di Tirano, Bormio e Sondrio. La puntata andrà in onda sabato 29 marzo alle 12. Diversi i luoghi scelti: la Magnifica Terra, il Castello, le incisioni rupestri di Grosio, Scarpatetti e il Castel Masegra a Sondrio. L’attenzione si è indirizzata su cinque realtà imprenditoriali legate al territorio. A cominciare da Roberto Lia, falegname di Villa di Tirano, ultimo bottaio rimasto è memoria vivente di un saper fare antico ma non vecchio. A seguire il "grosino" Giuseppe PruneriHaute Material con il suo raccontolavorazione del legno che da antico mestiere può diventare un’eccellenza con oggetti di design apprezzati a livello internazionale.