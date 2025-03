It.insideover.com - Macron lo dimostra: sulla Difesa nessun Paese europeo può sostituire gli Usa

Emmanuelsi è trovato a dover reagire con cautela al piano di pace per l’Ucraina prospettato da Donald Trump. Da un lato, il presidente francese ha accolto con favore l’idea di rilanciare i negoziati: «Vogliamo la pace, e penso che l’iniziativa del presidente Trump sia molto positiva» ha dichiarato, riconoscendo il potenziale “game-changer” di un nuovo coinvolgimento americano. Dall’altro,ha subito avvertito Trump di procedere con prudenza: la pace non può significare la capitolazione dell’Ucraina né un cessate-il-fuoco squilibrato senza reali garanzie di sicurezza. «Il mio messaggio è stato: ‘Attento, perché serve qualcosa di sostanziale per l’Ucraina”, ha aggiunto, lasciando intendere che un accordo affrettato e al ribasso sarebbe inaccettabile. Questa posizione rivela già una contraddizione di fondo: l’Europa invoca la pace, ma non a qualsiasi costo; sostiene l’idea di negoziato, ma teme che quello targato Trump possa tradursi in una “pace” sfavorevole a Kiev e all’ordine