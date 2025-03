Thesocialpost.it - Macron accelera sul sostegno a Kiev: summit d’emergenza a Parigi per i rinforzi all’esercito ucraino

– Il vertice dei capi di Stato Maggiore alleati, previsto aper martedì, si trasforma in un incontro. Con l’intensificarsi degli attacchi missilistici russi e le truppe ucraine sotto assedio nella regione di Kursk, le grandi potenze europee devonore le decisioni su nuovi aiuti militari per evitare un tracollo delle difese di.L’urgenza è accentuata dalla decisione degli Stati Uniti di interrompere la fornitura di intelligence, lasciandolo privo delle coordinate necessarie per colpire dietro le linee nemiche. La Francia ha già garantito di voler mantenere lo scambio di informazioni con, mentre anche il Regno Unito ha fatto sapere di voler proseguire la collaborazione, nonostante le nuove direttive dell’amministrazione Trump.