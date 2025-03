Sport.quotidiano.net - Maceratese. "Ci sono degli assenti, ma dobbiamo vincere»

Leggi su Sport.quotidiano.net

A Montefano lanon potrà contare sullo squalificato Bongelli e sugli infortunati Lucero, Nasic e Sarr, forse Albanesi potrebbe andare in panchina ma difficilmente sarà mandato in campo. "Per l’ennesima volta – osserva Stefano Serangeli, dg della– abbiamo diverse assenze, però la rosa ha dimostrato che a fare la differenza è il gruppo e non i singoli". Adesso si pensa alla partita a Montefano che nasconde più di una insidia. "Giocheremo – spiega – a casa di una formazione che sul suo campo ha costruito le proprie fortune raccogliendo molti successi". Però laè condannata alla vittoria considerando che non ha alternative poiché è in testa a pari punti con la K Sport. "È l’unico obiettivo, i pesaresi hanno un turno più favorevole al nostro ma ciò non cambia niente,".