Ilrestodelcarlino.it - Ma il Pd blinda la manovra: "Abbiamo salvato i servizi"

Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione, il presidente de Pascale ha detto che laera necessaria per evitare tagli alla Sanità. "Questa è unache non solo punta a salvare la sanità pubblica, ma vuole migliorarla". In che modo? "Mettendo al centro due parole: prevenzione e appropriatezza". Che si traducono in cosa? "Nonvoluto cedere al ricatto delle Governo". Ricatto? "Sì, che suona come: ‘Questi sono finanziamenti, anzi, su alcune cose ci sono anche dei tagli’, quindi l’effetto sarebbe stato quello di dover ridurre i. Cito Fabrizio De André: si va in direzione ostinata e contraria". L’Emilia-Romagna durante l’ultimo mandato di Bonaccini aveva speso tutte le risorse possibili e anche quelle extra: de Pascale ora parla di continuità proprio nella volontà di non dover tagliare i