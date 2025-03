Ma Francesca Fagnani… Grande Fratello il colpo di scena su Zeudi | cosa c’entra la conduttrice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Di Palma, ex Miss Italia e concorrente dell’attuale edizione del, ha conquistato una vasta fetta di pubblico sin dal suo ingresso nella Casa lo scorso dicembre. Tra i motivi del suo successo, l’affetto del fandom delle Zelena, nato dalla speranza di una relazione traed Helena Prestes. Sebbene l’amicizia tra le due non si sia trasformata in qualdi più, l’ex Miss Italia ha comunque guadagnato un supporto solido e internazionale, che le ha addirittura permesso di ottenere il bonus per un eventuale rientro nel gioco in caso di eliminazione.Il fandom dinon si limita all’Italia: la sua apertura nel parlare della propria bisessualità e l’infatuazione per Helena hanno catturato l’attenzione di spettatori in tutto il mondo, dal Brasile alla Spagna. Proprio questo riscontro ha fatto sì che un volto noto dello spettacolo italiano si accorgesse di lei:Fagnani, la celebredel programma Belve.