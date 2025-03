Tvzap.it - Lutto nel calcio, gara rinviata su richiesta dei giocatori: cos’è successo

Un graveha colpito la squadra didi serie A. Isarebbero dovuti scendere in campo a breve ma quando hanno ricevuto la drammatica notizia hanno deciso di rinviare la partita di campionato. In campo erano già presenti idella squadra avversaria, che hanno abbandonato lo stadio dopo la decisione ufficiale di annullare il match. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Valentino Rossi, le strazianti parole al padre di SimoncelliLeggi anche: Papa Francesco, il messaggio a sorpresa commuove tuttiBarcellona in, è morto il medico Carles Miñarro Garcia: partitaIl match Barcellona-Osasuna è stato cancellato a pochi minuti dal fischio d’inizio a causa del decesso del medico Carles Miñarro Garcia. Isono venuti a conoscenza del tragicoquando sono arrivati allo stadio.