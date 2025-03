Corrieretoscano.it - L’Use Scotti Rosa non si accontenta: è in finale di Coppa Italia

Galli San Giovanni Valdarno – Use64-75 (18-21, 31-41, 45-54)GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Degiovanni 13, Rossini 19, Policari 11, Cruz 2, Amatori 2, Lazzaro 3, Sposato ne, Mioni 8, Stroscio, Di Fine ne, De Cassan 6. All. Garcia Fernandez (ass. Franchini / Sorelli)USE: Tarkovicova 7, Colognesi 24, Castellani 13, Antonini, Vente 12, Leghissa ne, Ruffini 7, Samoylych, Ianezic 10, Ndiaye, Chelini, Casini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)ROSETO DEGLI ABRUZZI –non si ferma e conquista ladidi serie A2 femminile. È la prima volta nella storia da quando milita in serie A.Dopo Mantova, la squadra di Alessio Cioni batte anche la strafavorita Galli San Giovanni Valdarno per 64-75 e lo fa al termine di una partita che definire perfetta è poco.