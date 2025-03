Sport.quotidiano.net - L’Use Rosa fa l’impresa. Vola in finale di Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

GALLI SAN GIOVANNI64USE75 GALLI SAN GIOVANNI: Degiovanni 13, Rossini 19, Policari 11, Cruz Ferreira 2, Amatori 2, Lazzaro 3, Sposato n.e., Mioni 8, Stroscio, Di Fine n.e., De Cassan 6. All.: Garcia. USESCOTTI: Tarkovicova 7, Colognesi 24, Castellani 13, Antonini, Vente 12; Leghissa n.e., Ruffini 7, Samoylych n.e., Ianezic 10, Ndiaye, Chelini, Casini 2. All.: Cioni. Arbitri: Secchieri di Venezia e Lanciotti di Porto San Giorgio.Parziali: 18-21; 31-41; 45-54. ROSETO DEGLI ABRUZZI – Altro capolavoro delScotti. Dopo aver battuto Mantova, prima del girone B, le biancorosse fanno loro anche il derby con San Giovanni Valdarno, capolista del proprio girone di campionato, eno per la prima volta nella loro storia indi. Ancora una volta grande prestazione di squadra della Scotti, che costruisce la propria impresa su una difesa esemplare per poi costruire tiri con qualità e lucidità.