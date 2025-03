Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo giallo, il figlio di Pierina investito: “L’indagine va riaperta”

Rimini, 9 marzo 2025 - Chi haGiuliano Saponi, uno dei tre figli diPaganelli e marito di Manuela Bianchi, nuora della vittima ora indagata per favoreggiamento per il delitto di via del Ciclamino? Pochi mesi fa la Procura di Rimini aveva chiesto di archiviare il caso dell’incidente in cui Giuliano rischiò di morire la mattina del 7 maggio 2023, ovvero 5 mesi prima del delitto della madre. Ma dopo quanto Manuela ha raccontato agli inquirenti nell’interrogatorio fiume di martedì, la Procura vuole tornare a indagare sul misterioso incidente. Dopo 17 mesi, Manuela ha ammesso che la mattina del 4 ottobre, quando ritrovò il cadavere della suocera nel garage del condominio di via del Ciclamino, con lei c’era Louis Dassilva, suo vicino di casa e amante. Durante l’interrogatorio il sostituto procuratore Daniele Paci e gli investigatori della squadra mobile della polizia hanno posto alla Bianchi molte domande anche sull’incidente del marito.