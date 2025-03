Lanazione.it - L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi: 50 anni di successi nel ’final tour’

Parte dal Teatro Carlo Felice di Genova, con il concerto alle 21 di domani, il tour di nuove date in Italia de ‘- The final, la straordinaria tournée mondiale in quattro continenti con cuidà il suo addio alla scena live. Dopo 50di una carriera costellata die riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo. Cantautore e musicista carismatico e creativo,, grazie alle sue hit senza tempo, è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.