L'ultima di Trump: "Zelensky? Ha rubato le caramelle a un bambino"

Donald, ex presidente degli Stati Uniti, ha risposto in modo deciso durante un’intervista a Fox News sulla possibilità che l’Ucraina possa sopravvivere senza gli aiuti militari degli Stati Uniti. “Potrebbe non sopravvivere in ogni caso”, ha dichiarato, sottolineando come la situazione sul campo sia diventata ancora più difficile dopo il congelamento degli aiuti e l’interruzione della condivisione di informazioni di intelligence con Kiev.Il conflitto in Ucraina e la posizione diSecondo, la Russia sta intensificando le pressioni nella regione di Kursk, che l’Ucraina aveva invaso nell’agosto 2024. La Russia, afferma, avrebbe intenzione di “assestare una spallata finale” prima di eventuali negoziati di pace. Nonostante le dichiarazioni di durezza nei confronti di Mosca,ha ribadito la sua posizione: “Nessuno è stato più duro di me nei confronti della Russia”, aggiungendo che Putin stesso riconoscerebbe la sua fermezza.