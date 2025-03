Inter-news.it - Lukaku ricorda Napoli-Inter: «Ci ha dato lo stimolo per crederci»

Romeluha parlato al termine di-Fiorentina, match che si è concluso con il punteggio di 2-1. Il calciatore belga hato il pareggio contro l'.IL COMMENTO – Romelusi è così espresso a DAZN nel post-partita della sfida vinta dalcontro la Fiorentina per 2-1: «Dobbiamo continuare così. Penso che la partita contro l'ci abbialoper. Quello che la squadra deve fare, adesso, è proseguire in questo modo. Che squadra siamo? Ilè difficile da battere perché difendiamo tutti insieme e facciamo qualsiasi cosa in gruppo. La nostra squadra non ragiona mai in maniera individuale».