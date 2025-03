Anteprima24.it - Lukaku-Raspadori, il Napoli riparte: battuta la Fiorentina e Inter nel mirino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo 43 giorni di astinenza, iltorna a sorridere. La squadra di Antonio Conterompe la striscia negativa di cinque partite senza vittorie e supera lacon un 2-1 preziosissimo. Al “Maradona” decidono le reti di Romelue Giacomo, con il gol della viola firmato da Gudmundsson.Ilparte con grande aggressività, schiacciando lanella propria metà campo. Le prime occasioni arrivano già nei primi minuti:, servito da Di Lorenzo, si vede respingere il tiro da un attento De Gea. Poi ci prova anche Buongiorno, ma la sua conclusione è troppo debole.La pressione azzurra dà i suoi frutti al 26’, quando, dopo cinque gare di digiuno, torna al gol: McTominay entra in area e calcia con potenza, De Gea respinge in maniera imperfetta e il belga è il più lesto di tutti a ribadire in rete.