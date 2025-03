Terzotemponapoli.com - Lukaku: “La cosa più importante è la voglia mostrata oggi”

Romelutorna al gol e il Napoli torna alla vittoria battendo 2-1 la Fiorentina. L’attaccante azzurro entra in doppia cifra e c’entra un incredibile record secondo solo al bomber del Barcellona Robert Lewandowski. Di seguito il dato statistico riportato dalla Lega Serie A: con il decimo gol in questa Serie A solo Robert Lewandowski (13) ha segnato 10 o più gol in più stagioni di Romelu(12) dalla prima stagione in gol di quest’ultimo nei cinque principali campionati europei (2012/13).a DAZNL’attaccante del Napoli Romeluha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 2-1 valido per la 28^ giornata di Serie A. Quando segni, il Napoli vince. “Lapiùè la, contro una Fiorentina difficile da battere.