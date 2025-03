Serieanews.com - Lukaku e Kean, da avversari oggi a compagni di squadra domani: il clamoroso colpo di scena

La partita di domani tra Napoli e Fiorentina non è solo un incontro tra due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali, ma anche un duello tra due dei centravanti più decisivi e determinanti della Serie A. Da una parte c'è Romelu Lukaku, perno del Napoli, che ha lasciato il segno anche all'Inter sotto la guida di Antonio Conte, e che ora è diventato un tassello fondamentale per la squadra azzurra. Dall'altra, Moise Kean, l'attaccante che Raffaele Palladino ha voluto fortemente alla Fiorentina, scommettendo sulla sua esperienza e sulla sua capacità di segnare. A pochi giorni dalla fine del campionato, questi due protagonisti sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia.