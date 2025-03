Spazionapoli.it - Lukaku balza in cima alla Serie A: la statistica premia la sua stagione

raggiunge il primo posto inA in una speciale: la conferma della bontà della suacon il Napoli.Romeluè stato autore di una prestazione davvero straordinaria contro la Fiorentina. Il belga ha aperto le danze con il gol che ha portato in vantaggio il Napoli e ha poi offerto il suo contributo anche sulla seconda rete, effettuando l’assist per Raspadori.In generale, comunque, la sua partita è stata ricca di sponde interessanti per i compagni e di ottimi movimenti in area di rigore, dimostrando anche un’ottima intesa con il suo compagno di reparto.in vetta inA: laQuesta ottima partita ha portato anche la conquista di un importante obiettivo per: il belga ha infatti agguantato Nuno Tavares (che scenderà però in campo domani sera) in vettaclassifica degli assistman in questaA.