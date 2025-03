Ilgiorno.it - Luciano Muttoni, le piste del giallo e la caccia al killer: l’affitto su Booking per i turisti, la Golf sparita, i vestiti sporchi di sangue a 10 chilometri

Leggi su Ilgiorno.it

Valbrembo (Bergamo) – Sul suo profilo social, sia Facebook sia, 58 anni, sponsorizzava l’attività: al momento non risulta ne avesse altre. Affittava la sua casa a Valbrembo, dove viveva da solo (in passato aveva avuto una compagna), un trilocale con giardino e parcheggio privato da condividere. Prezzo a notte: 55 euro. Inserzioni accompagnate da una carrellata di foto. L’appartamento, ora sotto sequestro, si trova in via Rossini, a Valbrembo, paese di poco più di 4mila abitanti, situato sulla sponda sinistra del fiume Brembo, a circa ottoda Bergamo. Quando dici Valbrembo il pensiero va al Parco faunistico delle Cornelle, un grande parco a tema che accoglie 120 specie di animali. Ed è in quell’appartamento, situato in una zona residenziale e a fondo cieco, che domenica mattina, 9 marzo, è stato trovato il cadavere di